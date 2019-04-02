Tokatçı Zabıta Başkanına 5 ay hapis cezası

İstanbul Kartal’da zabıta memuruna tokat atan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında karar verildi. Soruşturma sürecinde açığa alınan ve şu anda İBB Hukuk Müşaviri avukatı olarak görev yapan Karali 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 5 yıl denetim şartıyla ertelendi. Karali mahkemedeki savunmasında “Şikayetçi baygınlık geçirmiş, ambulans çağrılmış gibi olay kurgulandı" diyerek gazetecileri suçlamıştı.

İstanbul Kartal'da 21 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı olarak görev yapan Tayfun Karali'nin, emniyet şeridini kullandığı için zabıta amirliğine bağlı çalışan Kenan Fidan'a tokat attığı gerekçesiyle “Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

MÜDÜRÜM, ‘FARZ ET Kİ BABAN SANA VURDU' DEDİ

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ifade veren zabıta amirliği çalışanı Kenan Fidan, “İBB Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Müdürlüğü Trafik Amirliğine bağlı çekici şoförü olarak görev yapıyorum. Olay günü toplantıya yetişmek için emniyet şeridini kullandığım doğrudur. Toplantının yapılacağı yere geldiğimde daire başkanımız benden önce gelmişti. Bana küfredip vurmaya başladı. Sustum çünkü daire başkanımdı. Olaydan sonra kendisi benden özür dilemedi. Hala gurur, kibir üst seviyede. Allah yardım etsin. Daha sonra müdürüm beni çağırıp, ‘Farz et ki baban sana vurdu diye düşün' dedi” ifadelerini kullandı.

“ZABITA KIYAFETİNİ EMİNÖNÜ’NDEN ALMADIM”



Dönemin Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin, zabıta olmadığı ve kendisine zabıta kıyafeti giydirildiğini söylemesine ilişkin ise, Kenan Fidan çekici şoförü olduğunu belirterek, “Üzerimdeki kıyafetler özellikle giydirilmedi. Ben gidip Eminönü'nden almadım, kıyafetleri kurum verdi” diye konuştu.

“HELALLEŞMEK İÇİN ORGANİZASYON YAPTIM”

Helalleşmek için hediye aldığını söyleyen sanık Tayfun Karali ise, “Kendisinden özür dilemediğimi söylemesi beni yaralamıştır. Ben inançlı bir insanım. Ben bu olaydan 1 hafta sonra aynı yerde helalleşme noktasında hediyemi alarak organizasyon yaptım. Ancak görevlendirme nedeniyle fırsatım olmadı” dedi.

“MEDYA YANLIŞ SERVİS ETTİ” DEMİŞTİ

Davranışlarının ani bir refleks olduğunu söyleyen sanık Tayfun Karali, “Söylediklerim medyada yanlış servis edildi. Olay nedeniyle son derece üzgünüm” dedi. Son sözü sorulan Karali davanın düşürülmesi gerektiğini belirterek beraatını istedi.

5 AY HAPSE ÇARPTIRILDI, CEZASI ERTELENDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Tayfun Karali'yi “Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası 5 yıl denetim şartıyla ertelendi.