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Tokat'ın yeni havalimanının açılış tarihi belli oldu

Tokat'ın yeni havalimanının açılış tarihi belli oldu

Tokat'ta yapımı tamamlanan yeni havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Mart'ta hizmete açılması bekleniyor.

Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 25 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor. Son çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan havalimanı ile ilgili bilgi verdi. 

Arslan "Tokatlıların yıllardır beklediği hayali gerçekleşti. Havalimanımızı cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açacağız. Çok modern, her türlü teknik imkana sahip bir havalimanına kavuştu Tokatımız. Her türlü hava koşullarında uçakların iniş ve kalkış yapacağı donanıma sahip. 2 bin 700 metre pist uzunluğuna sahip, 45 metre pist genişliğimiz var. 16 bin metrekare kapalı alanımız var. Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler tokat havalimanı erdoğan açılış
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