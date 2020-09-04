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  3. 04 Eylül 2020 22:37

Tokat'ta 65 yaş ve üzerine kısıtlama

Tokat'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara, sabah 10.00 ile 18.00 dışındaki saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Tokat'ta 65 yaş ve üzerine kısıtlama
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Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı.

Karar, Tokat Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklama kapsamında salgının yayılımını önlemek ve riski azaltmak amacıyla il genelinde 7 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri kişilerin sabah 10.00 ile 18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığı duyuruldu. Uygulamadan, kamu kuruluşları, özel işyeri sahibi ve çalışanları ile tarım faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu.

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