Tokat'ta korkutan deprem
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AFAD'dan açıkladığı verilere göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
TOKAT 3.6 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sulusaray ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 14.33 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde hissedildi.
KANDİLLİ '3.8' DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü de 3.8 olarak açıklarken yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.
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