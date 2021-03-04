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Tokat'ta yeni koronavirüs önlemi! 14 gün süreyle kapatıldı

Tokat'ta yeni koronavirüs önlemi! 14 gün süreyle kapatıldı

Koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle Tokat’ın Erbaa ilçesinde semt pazarları 14 gün süreyle kapatıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla ilçe merkezi, belde ve köyler dahil tüm semt pazarları 14 gün süreyle kapatıldı.

İlçedeki koronavirüs salgını hakkında genel durumu görüşmek için toplanan meclisin aldığı kararda, "İlçemiz merkezi, beldeler ve köyler dahil, kurulan semt pazarlarının 05.03.2021 Perşembe gününden itibaren 18.03.2021 Perşembe günü dahil 14 gün süreyle kapatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Etiketler korona tokat tedbir
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