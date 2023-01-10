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TOKİ 2023 vade artış oranı belli oldu

TOKİ 2023 vade artış oranı belli oldu
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TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin aylık ödemelerinde artış oranını açıkladı.

TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artış oranını yüzde 15,40 olarak belirlediklerini duyurdu.

Bakan Kurum TOKİ'nin her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yaptığını ancak bu sene bu artış oranında yüzde 50 indirim yapılarak vade artış oranının yüzde 15,40 olduğunu açıkladı.

İşte Bakan Kurum'un açıklaması: 

TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık.

Etiketler murat kurum TOKİ vade artış oranı
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