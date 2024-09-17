TOKİ 25 İlde uygun fiyatlı arsa satışı başlattı
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TOKİ tarafından İstanbul başta olmak üzere, toplamda 25 farklı şehirde uygun fiyatlı 390 adet arsa satışı yapacağı duyuruldu.
25 ilde satışa çıkan toplam 390 arsayı açık artırma yöntemiyle alıcılara sunulacak.
İstanbul, Antalya, Denizli ve Tekirdağ gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilde de düzenlenecek bu satışa hem fiziksel hem de çevrim içi olarak katılmak mümkün olacak. İlgilenenlerin, satışa katılabilmeleri için bir teminat ödemesi gerekecek. İşte TOKİ'nin arsa satışının detayları:
HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?
TOKİ, şu illerde toplam 390 arsayı satışa çıkarıyor:
- Adana
- Antalya
- Aydın
- Denizli
- Diyarbakır
- İstanbul
- Mersin
- Muğla
- Tekirdağ
- Amasya
- Ankara
- Batman
- Bitlis
- Elazığ
- Eskişehir
- Gaziantep
- Hatay
- Kayseri
- Kırşehir
- Konya
- Malatya
- Mardin
- Şanlıurfa
- Van
SATIŞ TARİHİ VE YERİ
Arsalar, açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10:30'da satışa sunulacak. Açık artırma İstanbul ve Ankara'da fiziksel olarak gerçekleştirileceği gibi, çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek.
ÖDEME PLANI DUYURULDU
Satın alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin olarak ödemesi gerekiyor. Kalan bakiye ise 48 ay vade ile ödenebilecek.
Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin, belirtilen tarihlerde düzenlenen açık artırmaya katılmaları ve gerekli teminatları yatırmaları gerekecek.
GerçekGündem
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