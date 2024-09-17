  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TOKİ 25 İlde uygun fiyatlı arsa satışı başlattı

TOKİ 25 İlde uygun fiyatlı arsa satışı başlattı

TOKİ 25 İlde uygun fiyatlı arsa satışı başlattı
Güncelleme:

TOKİ tarafından İstanbul başta olmak üzere, toplamda 25 farklı şehirde uygun fiyatlı 390 adet arsa satışı yapacağı duyuruldu.

25 ilde satışa çıkan toplam 390 arsayı açık artırma yöntemiyle alıcılara sunulacak.

İstanbul, Antalya, Denizli ve Tekirdağ gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilde de düzenlenecek bu satışa hem fiziksel hem de çevrim içi olarak katılmak mümkün olacak. İlgilenenlerin, satışa katılabilmeleri için bir teminat ödemesi gerekecek. İşte TOKİ'nin arsa satışının detayları:

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

TOKİ, şu illerde toplam 390 arsayı satışa çıkarıyor:

- Adana
- Antalya
- Aydın
- Denizli
- Diyarbakır
- İstanbul
- Mersin
- Muğla
- Tekirdağ
- Amasya
- Ankara
- Batman
- Bitlis
- Elazığ
- Eskişehir
- Gaziantep
- Hatay
- Kayseri
- Kırşehir
- Konya
- Malatya
- Mardin
- Şanlıurfa
- Van

TOKİ 25 İlde uygun fiyatlı arsa satışı başlattı - Resim : 1

SATIŞ TARİHİ VE YERİ

Arsalar, açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10:30'da satışa sunulacak. Açık artırma İstanbul ve Ankara'da fiziksel olarak gerçekleştirileceği gibi, çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek.

ÖDEME PLANI DUYURULDU

Satın alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin olarak ödemesi gerekiyor. Kalan bakiye ise 48 ay vade ile ödenebilecek.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin, belirtilen tarihlerde düzenlenen açık artırmaya katılmaları ve gerekli teminatları yatırmaları gerekecek.

GerçekGündem

Etiketler TOKİ toki arsa satışı TOKİ uygun fiyatlı arsa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tapu beyanında ceza oranı artırıldı Tapu beyanında ceza oranı artırıldı Koronavirüs salgınını bilen Nostradamus'tan bir kehanet daha Koronavirüs salgınını bilen Nostradamus'tan bir kehanet daha Ölü Deniz Fayı için 7 ve üzeri deprem alarmı Ölü Deniz Fayı için 7 ve üzeri deprem alarmı 5 kişiye mezar olmuştu: Titan denizaltısının enkaz görüntüsü paylaşıldı 5 kişiye mezar olmuştu: Titan denizaltısının enkaz görüntüsü paylaşıldı Darısı Türkiye'nin başına... 2 milyon göçmeni sınır dışı edecekler Darısı Türkiye'nin başına... 2 milyon göçmeni sınır dışı edecekler Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Deniz Akkaya'ya hapis cezası Deniz Akkaya'ya hapis cezası Meteoroloji uyardı: Yağışlar devam edecek ? Meteoroloji uyardı: Yağışlar devam edecek ? GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam
Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu 2025 yılı asgari ücret için yeni tahminler belli oldu 2025 yılı asgari ücret için yeni tahminler belli oldu Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Türkiye'nin israf karnesi belli oldu: İşte kalem kalem kamu harcamaları Türkiye'nin israf karnesi belli oldu: İşte kalem kalem kamu harcamaları CHP lideri Özel'in seçim vaadi: ''Maaşlardan değil, masraflardan bir 0 atacağız'' CHP lideri Özel'in seçim vaadi: ''Maaşlardan değil, masraflardan bir 0 atacağız'' İsrail Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak saldırı gerçekleştirdi İsrail Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak saldırı gerçekleştirdi Sürekli açlık hissi çekiyorsanız bu hataları yapmayın Sürekli açlık hissi çekiyorsanız bu hataları yapmayın Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira