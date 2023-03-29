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TOKİ bir ilde daha kalıcı konutların inşasına başladı

TOKİ bir ilde daha kalıcı konutların inşasına başladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da kalıcı konutların inşasına başlandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Adana’nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Depremzedeler için Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi’nde TOKİ tarafından inşa edilecek kalıcı konutların temelleri atıldı. Mahallede 24 blok ve 590 daireden oluşacak proje kapsamında temellere il harçlar döküldü. Kentte Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi ve Ceyhan ilçesinin de aralarında bulunduğu farklı bölgelerde toplamda 3 bin TOKİ konutu inşa edileceği öğrenildi. Radye temel üzerine 5 katlı yatay mimariye göre yapılacak binalarda çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanıp, konutların sahiplerine teslim edileceği bildirildi. 

DHA

Etiketler adana depremzede kalıcı konut toki
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