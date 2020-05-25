TOKİ İndirimli Ev Sahibi Yapıyor

TOKİ indirimli ev kampanyalarına başvurular bu sene 6 Mayıs tarihinde açılıyor.

Her yıl gelen yoğun talep nedeniyle her yıl uygulanan bu indirimden yararlanmak için belli şartlar gerekiyor.

Kampanyanın detaylarına göre indirim oranları her sene değişmekte. Bu sene korona virüs sebebiyle ne zaman yapılacağı uzun bir süre açıklanmayan TOKİ indirim kampanyası, TOKİ’nin resmi sitesinden duyuruldu.

TOKİ İndirim Kampanyasının Detayları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi, bildiğimiz adıyla TOKİ, indirim kampanyasının detaylarını açıkladı.

Borcunu erken kapatıp tapusunu erken almak isteyen ev ve işyeri alıcıları için indirim kampanyası, bu sene 6 Mayıs tarihinde başlıyor. Hâlihazırda TOKİ konutlarında ikamet eden ve ev almak isteyen, borcu bitmemiş ev alıcıları için %20 indirim yapılacağı belirtildi.

Borcunun tamamını kapatamayacak olan ev alıcıları da kampanyadan faydalanabilecek. Borcunun %25’inden az olmamak kaydıyla peşin ödeme yaparak borcunun bir kısmını ödeyen ev alıcılarını, TOKİ indirimli ev sahibi yapıyor.

TOKİ İndirim Kampanyasından Kimler Faydalanabilecek?

TOKİ kampanya esaslarına göre, TOKİ indirimli konut kampanyasından herkes faydalanamayacak. Son başvuru tarihi 19 Haziran olan kampanyadan, ev alıcılarının, son başvuru tarihinden sonra yararlanma imkânı bulunmayacak.

Kampanyaya katılmak isteyen ev ve işyeri alıcılarının, başvuru yaptıkları tarihten itibaren TOKİ’ye herhangi bir borcu bulunmaması gerekiyor. Borç tespiti yapıldığı takdirde ev ve işyeri alıcıları kampanyadan yararlanamayacak.

Aynı zamanda taksit sayısı on iki ay veya daha az kalan konut ve işyerleri için projeye katılım sağlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen alıcıları, satış sözleşmesi imzaladıkları bankalardan konut kredisi çekerek, bu krediyle de kampanyaya katılabilecek.

TOKİ İndirim Kampanyaları

TOKİ, pek çok Türk vatandaşını, kuralar yoluyla ev sahibi yapmış, esnek ödeme planları ve indirim kampanyalarıyla ev alıcılarının tapularını planlanan tarihten daha erken almalarına önayak olmuştur. Korona virüs sebebiyle yapılmayan kuralar ve indirim kampanyası mayıs ayında başladı.

TOKİ’nin indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs tarihinde başladı. TOKİ, şu anda başka bir indirim kampanyası yürütmemektedir.

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