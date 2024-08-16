TOKİ şantiyesinden hırsızlık şüphsine ev hapsi
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Malatya'da TOKİ inşaat şantiyesinden 750 teleskobik demir direği çalıp satan iki şüpheliye süresiz ev hapsi cezası verildi.
Malatya'da jandarma ekipleri, Akçadağ ilçesine bağlı Tataruğaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarında kullanılan 750 adet teleskobik demir direğin çalındığı ihbarı ile harekete geçti.
14 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatan ekipler, 750 adet teleskobik demir direği çaldığı tespit edilen O.K. ve E.T. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ifadeleri sonrası çaldıkları teleskobik demir direkleri Gaziantep'te sattıkları belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilere süresiz ev hapsi verildi.
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