Yine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2001-2008 yılları arasında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz, bu alanda çeşitli çalışmalara da imza atmıştır.

Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz Avrupa Plastik Cerrahi Derneği (EURAPS) bursu kazandığı 2013 yılında bir süre İtalya’nın Roma şehrinde bulunan Roma Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde meme estetiği üzerine çalışmalar yürütmüştür. Yine 2013 yılında Ağız, Yüz ve Çene cerrahisi alanında da uzmanlık alan Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz, 2014 yılında doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında tamamlamıştır.

Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz Ankara Ufuk Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı başkanı olarak 2018 yılına kadar çalışmalarına devam etmiş ve bu alanda adından sıkça söz ettirmiştir. Bu dönem içerisinde gerek akademik çalışmaları gerekse de hastalarına kattıkları ile uzmanlığını ispat etmiştir.

Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında Ankara ilinde 2018 yılından beri özel muayenehanesinde hem Ankara hem de diğer illerden gelen tüm hastalara hizmet vermektedir. Plastik cerrahi alanında adından sıkça söz ettiren Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz, genel olarak yüz estetiği, vücut estetiği, meme estetiği ve ameliyatsız estetik alanlarında çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Son yıllarda oldukça popüler olan estetik ameliyatları için en önemli husus güvenilir ve alanında gerçekten uzman doktor bulmaktır. Bu anlamda da örneğin burun estetiği -ki en çok tercih edilen estetik uygulamalar arasındadır- konusunda Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz güler yüzlü ve güvenilir uzman hizmet anlayışı ile Ankara ve civar illerden gelen pek çok hastasının mutluluğuna yeni mutluluklar katmıştır.

Yüz estetiği kapsamında sadece burun estetiği ile birlikte, yanak estetiği, göz kapağı estetiği, kulak estetiği, boyun germe, çene estetiği, kaş ve alın estetiği ve yağ enjeksiyonu (lipoinjection) alanlarında hizmet veren Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz aynı zamanda Avrupa Plastik Cerrahi Derneği yeterlilik sertifikasına da sahiptir (FEBOPRAS).

Genel vücut estetiği kapsamında karın estetiği, liposuction, kalça estetiği, kol estetiği, yara izi tedavileri ve post-bariatrik estetiği alanlarında da hizmet vermekte olan Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz özel muayenehanesi ile irtibata geçerek bu uygulamalar ve fiyatları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Son yıllarda özellikle bayanların ve aynı şekilde ihtiyaç duyan erkeklerin çok tercih ettiği meme estetiği alanında da göğüs küçültme, göğüs büyütme, meme dikleştirme, meme ucu estetiği, meme rekonstrüksiyonu ve erkekler için meme estetiği (jinekomasti) alanlarında da Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz en güvenilir adreslerden biri haline gelmiştir.

Estetik denilince ilk akla gelen ameliyatla tedavi olsa da özellikle son dönemde ameliyatsız estetik uygulamaları da popüler hale gelmiştir. Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz özel muayenehanesinde bu alanda da farklı uygulamalarla hizmetinizdedir. Ameliyatsız estetik alanında başlıca uygulamalar arasında botulinum toksin uygulaması, dolgu uygulamaları, prp uygulamaları, mezoterapi uygulamaları, somon DNA uygulamaları, bölgesel zayıflama (aqualyx), gençlik aşısı uygulamaları ve diğer cilt bakım uygulamaları gelmektedir.

Ankara’da ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinde yaşıyor olabilirsiniz. Eğer nitelikli bir estetik cerrahi hizmeti almak istiyorsanız, Doç. Dr. Avni Tolga Eryılmaz’ın özel kliniğini arayabilir, randevu alabilir ya da aklınızdaki sorulara cevaplar bulabilir, son teknoloji ekipmanlarla ve profesyonel bir ekipten hizmet alabilirsiniz.