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  3. 11 Ekim 2018 16:32

Tonlarca palamutla geri döndü

Batı Karadeniz'de 14 metrelik teknesiyle Akçakoca'da açılan balıkçı, tonlarca palamutla döndü.

Tonlarca palamutla geri döndü
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Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli limanlarından Akçakoca'da, denize açılan balıkçılar tonlarca palamutla limana dönmenin  mutluluğunu yaşıyor.

Düzce Akçakoca'da sabahın erken saatlerinde, 14 metrelik teknesiyle balık avına çıkan  Yasin Birinci, limana 8 bin palamutla döndü.

Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır balıkçılıkla  uğraştığını söyledi.

Bu yıl palamut bolluğu yaşandığını dile getiren Birinci, "Akçakoca  bölgesinde şu an güzel avcılık var. 14 metrelik tekneden 8 bin balık geldi. Balık  bereketli bu sene." dedi.

 Birinci, palamudun tezgahlarda 8 liradan satıldığını aktararak, "Diğer  illerde nakliye olduğu için 10 liradan satılıyor. Balıklar yaklaşık birer  kilogram civarında. Şu an en uygun, organik, en verimli, en sağlıklı besin olan  palamuda en uygun fiyatlarla vatandaşlarımız kavuşmuş oluyor." diye konuştu.

Yasin Birinci, palamut avcılığının ay sonuna kadar devam etmesini  umduklarını sözlerine ekledi.

AA

batı karadeniz , akçakoca , palamut , deniz
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