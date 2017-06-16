SON DAKİKA
TOPBAŞ'IN DAMADINA TUTUKLAMA KARARI !
Abdullah Gül'ün danışmanı FETÖ'den tutuklandı
Abdullah Gül'ün danışmanı FETÖ'den tutuklandı
Bomba yüklü olduğu sanılan araç durduruldu !
Bomba yüklü olduğu sanılan araç durduruldu !
WhatsApp'ı böyle internetsiz kullanın
WhatsApp'ı böyle internetsiz kullanın
''Umuda yolculuk'' başlamadan bitti !
''Umuda yolculuk'' başlamadan bitti !
İzmir'de aynı gün içerisinde 2. deprem !
İzmir'de aynı gün içerisinde 2. deprem !
Mükemmel dönüş ! Rekor kırıldı...
Mükemmel dönüş ! Rekor kırıldı...
Türkiye'de satılan en ucuz 23 otomobil
Türkiye'de satılan en ucuz 23 otomobil
Silahla poz veren AK Partili için karar çıktı
Silahla poz veren AK Partili için karar çıktı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Haziran 2017 18:00

Topbaş'ın damadına tutuklama kararı !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı alındı.

Topbaş'ın damadına tutuklama kararı !
A+ A-

Fethullahçı Terör Örgütü’nün işadamları yapılanması TUSKON’a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine konan ardından da tartışmalı bir kararla serbest bırakılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

FETÖ/PDY'nin işadamları yapılanması TUSKON'a yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve ardından tartışmalı bir şekilde serbest bırakılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıktı.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

TUSKON soruşturması çerçevesinde hazırlanan ve 84 şüphelisi bulunan iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yargılamaya ilişkin tensip tutanağı hazırladı. Tutanakta, Kavurmacı'nın tutuklu yargılanmasına karar verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından TUSKON soruşturması kapsamında Fethullah Gülen ve 85 işadamı hakkında hazırlanan iddianamede, Ömer Faruk Kavurmacı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

18 Ağustos 2016'da gözaltına alınan işadamı Kavurmacı, 8 Eylül 2016'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuş, 4 Mayıs 2017'de ise sağlık gerekçeleri ileri sürülerek serbest bırakılmıştı. Kavurmacı'nın tahliyesi kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olmuştu.

karar , tutuklama , ömer faruk kavurmacı