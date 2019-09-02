Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı hastaneye kaldırıldı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olarak bilinen TUSKON davasında 35 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, geçirdiği epilepsi krizi sonrası ambulansla hastanenin acil servisine kaldırılıp gözetim altında alındı.

Kadir Topbaş'ın FETÖ’den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın koğuşunda geçirdiği epilepsi krizi sonrası bilincini kaybettiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRMİŞ

20 Ağustos Salı gecesi saat 23:06’da cezaevine gelen ambulasla hastaneye kaldırıldığına dair rapora göre, Kavurmacı, 5 saat boyunca hastanede gözetim altında tutuldu. Kavurmacı, hastanede geçirdiği süre boyunca birtakım tetkiklerden de geçirildi.

Sağlık raporunda, Kavurmacı’nın hastaneye G40 epilepsi teşhisiyle kaldırıldığı belirtilerek,“112 tanısıyla tarafımıza getirilen hastaya Diazem 1 ampul IV verilmiştir”denildi.

Ayrıca raporda, Kavurmacı’nın EKG cihazına da sokulduğu belirtilerek, kalp ritminin aşırı hızlı atması sonucu oluşan Kavurmacı’ya Sinüs Taşikardisi hastalığı tanısı da konuldu.

MAHKEMEYİ AVUKATLARI BİLGİLENDİRDİ

Hastanenin hazırladığı raporu da Kavurmacı'nın avukatları dilekçeyle mahkemeye sundu. Avukatlar, yaşanan olay konusunda mahkemeyi bilgilendirerek, yeniden sağlık sorunlarını gerekçe gösterip, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

SİNÜS TAŞİKARDİSİ NEDİR

Peki, sinüs taşikardisi nedir?

Başlıca belirtileri; baş dönmesi, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, hızlı nabız, bayılma ve göğüs ağrısıdır. Ancak sinüs taşikardisi genellikle altta yatan başka bir rahatsızlıktan dolayı meydana gelmektedir. Taşikardinin düzeltilebilmesi için önce altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir.

AVUKATLARI AYM’YE BAŞVURMUŞTU

Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezaevinde defalarca epilepsi krizine girdiği Temmuz ayında mahkeme dosyasına giren belgelerle ortaya çıkmıştı. Dava dosyasına yeni giren belgelere göre; Kadir Topbaş'ın damadına verilen ilacın dozu 200'den 1200 mg'ye çıkarıldı. Avukatları da konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak Kavurmacı’nın sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek müvekkillerinin özgürlük hakkının ve kötü muamale yasağının ihlalinin tespitini istemişti.

Avukatların bu yaşanan son olaya dair sağlık raporunu da yerel mahkeme dışında AYM'ye ek dilekçeyle sundu.