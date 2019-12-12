Topkapı Sarayı’ndaki bazı eserler taşınacak

Topkapı Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndayken 6 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na ait birimlerden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlandı. Kararnamenin ardından sarayın yönetimi, restorasyonu, tanıtımı ve tüm çalışanlarına ilişkin kararlar Cumhurbaşkanlığı tarafından alınmaya başlandı.

1924 yılından bu yana müze olarak hizmet veren Topkapı Sarayı’ndaki restorasyon çalışmalarına ve tarihi eserlerin akıbetine ilişkin soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’ye yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topkapı Sarayı içerisinde Arkeoloji Müzesine ait eserlerin depolandığı Darphane binalarının restore edileceğini, burada bulunan tarihi eserlerinse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda taşınacağını söyledi. Oktay’ın yanıtında tarihi eserlerin nereye taşınacağı belirtilmedi, sadece “uygun bir yer” ifadesi kullanıldı.

ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ DE TAŞINACAK

CHP Milletvekili İlgezdi’nin, “Daha önce Darphane binalarında bulunan ve 2013 yılında onarılarak Matbaa Lisesi’ne geçen İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü bölgeden uzaklaştırılarak nereye gönderilecektir?” sorusuna Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, “İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis edeceği uygun bir mekana taşınacaktır. Bu konudaki çalışmalar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılıklı işbirliği içinde yürütülmektedir” yanıtını verdi.

‘TARİHİ ESER DEPOLANMASI İÇİN UYGUN KOŞUL TAŞIMIYOR’

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Yenikapı eserlerinin depoladığı Topkapı Sarayı’nda bulunan Darphane binalarındaki eserlerin nereye taşınacağını da soran İlgezdi’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şu yanıtı verdi:

“Topkapı Sarayı külliyesinin ayrılmaz bir parçası olan Darphane binalarının acil restorasyon ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle anılan binalar tarihi eser depolanması için uygun koşulları taşımamakta ve bu eserler için tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle Darphane binalarında bulunan Arkeoloji Müzesi’ne ait eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda uygun bir yere taşınacaktır.”

Avrupa’nın ilk Konservasyon Laboratuarı olarak bilinen ve korunan Eski Kimyahane Binası’nın akıbetine ilişkin ise Oktay, “ Topkapı Sarayı içinde bulunan eski Kimyahane binası acil restorasyon ihtiyacı bulunan bir yapıdır. Bu bölgede bulunan ve hali hazırda restorasyon için engel teşkil eden Arkeoloji Müzesine ait eserlerin taşınmasının ardından ivedilikle yapı restorasyona alınacaktır” yanıtını verdi.