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  3. 05 Mayıs 2020 17:34

Toplu namaz kılınan köyde karantina uzatıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine Bağlı Taşkınpaşa köyünde koronavirüs vakalarının hızla artış göstermesi nedeniyle karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

Toplu namaz kılınan köyde karantina uzatıldı
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430 nüfusun bulunduğu köyde 21 Nisan'da başlayan karantina, vakaların artışı ve 2 ölümün gerçekleşmesinden sonra Taşkınpaşa köyünde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 14 gün daha uzatıldı.

Ürgüp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Taşkınpaşa köyünde uygulanan izolasyonun yeni vakaların tespit edilmesi ve bulaşma riskinin olması nedeniyle 19 Mayıs saat 00.00'a kadar 14 günlük izolasyonun uzatıldığı kaydedildi.

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İHA

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nevşehir , koronavirüs , ürgüp
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