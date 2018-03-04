Topraktan çuval çuval silah çıktı !

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki arazi aramasında üç çuval içerisinde 69 tabanca ve 95 şarjör ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında üç çuval içerisinde 69 tabanca ve 95 şarjörü ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist silahsız ve teçhizatsız bir şekilde yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.