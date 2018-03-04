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  3. 04 Mart 2018 16:27

Topraktan çuval çuval silah çıktı !

Şanlıurfa'da bir arazi aramasında üç çuval içerisinde 69 tabanca ve 95 şarjör ele geçirildi.

Topraktan çuval çuval silah çıktı !
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki arazi aramasında üç çuval içerisinde 69 tabanca ve 95 şarjör ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a  ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerince icra  edilen arazi aramasında üç çuval içerisinde 69 tabanca ve 95 şarjörü ele  geçirildi.   Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan PKK/PYD-YPG  terör örgütü mensubu bir terörist silahsız ve teçhizatsız bir şekilde yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise Suriye'deki barınma alanlarından  kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist silahsız ve teçhizatsız  olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

şarjör , tabanca , akçakale
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