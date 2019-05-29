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  3. 29 Mayıs 2019 17:19

Torununun nişanında hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 79 yaşındaki bir adam, torununun nişanlandığı sırada banyoda ayağı kayarak kafasını beton çarptı. Yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Torununun nişanında hayatını kaybetti.
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Gaziantep'te, Ahmet Yaşar (79) torununun nişanlandığı sırada, banyoda ayağının kaymasıyla başını betona çarpıp hayatını kaybetti.
 
Olay, dün gece Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Sema Yaşar'ın nişan töreni, aile büyüğü olduğu için dedesi Ahmet Yaşar'ın evinde yapıldı.

BANYODA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Aileler arasında yapılan nişan töreninin sona ermesi ve davetlilerin gitmesinin ardından temizlik yapan Sema Yaşar, dedesini göremedi. Genç kız, odalarda göremediği dedesini banyoda kanlar içerisinde buldu.

Çağrılan sağlık görevlileri Ahmet Yaşar'ın başını betona çarparak öldüğünü belirlendi.

Ayağının kaymasıyla başını betona çarparak yaşamını yitirdiği tahmin edilen Yaşar'ın cesedi, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsisi tamamlanan Ahmet Yaşar'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA

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