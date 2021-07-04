Tosuncuk'un Çiftlik Bank serüveni bodrum katında başlamış

Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Bursa'da bodrum kattaki bir dairede başlayan macerası, 3 yıllık firarın ardından Brezilya'da son buldu. Türkiye'ye iade edilen Mehmet Aydın, dün akşam İstanbul'a getirildi.

Mehmet Aydın Çiftlik Bank’ı, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir evin bodrum katında kurdu. Bütün yazılımlar ve teknik detaylar bu evde planlandı. Sonradan ‘Tosuncuk’ adıyla anılacak olan Mehmet Aydın, 1 milyardan fazla para topladığı dolandırıcılık sürecini, burada 2016’nın ağustos ayında başlattı. Küçük bir karargâh gibi kullandığı evden devasa bir finansal çarka dönüşecek yapıyı sevk ve idare etti.

GARSONLUK YAPIYORDU

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Mehmet Aydın bu dönemde hem garsonluk yapıyor hem de yine kendi kurduğu bir iddia sitesiyle meşgul oluyordu. Eşi Sıla Aydın’ın savcıya anlattığına göre, maddi durumu iyi değildi. Çiftlik Bank sistemini kurduktan kısa bir süre sonra paralar akmaya başladı. Aydın’ın bu evde altyapısını kurduğu sisteme ilk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Çiftlik Bank’a ilk gelen bu para 4 bin liraydı. Daha sonra gelen paralar, kısa sürede günlük 30 bin liraya kadar yükseldi.

‘HOME OFİS’E PARA AKTI



Paralar doğrudan Mehmet Aydın’ın şahsi hesabına geliyordu. İlk başlarda gelen para günübirlik harcanıyordu. Sonra, bu çarkın çok iyi döndüğü anlaşılınca sisteme daha da yatırımlar yapıldı ve teknik altyapı iyice güçlendirildi. Yeni açılımlarla daha geniş kitlelere ulaşıldı. Mehmet Aydın, ailesiyle kaldığı bu evi başlarda ‘home ofis’ gibi kullanıyordu. Evlendikten sonra kendi evine taşındı. Ardından da bir ofis tuttu. Ama işleri daha da büyüyene kadar bu eve gelip gitmeye devam etti. Komşuları onu ‘sessiz, sakin, kendi halinde’ biri olarak hatırlıyor. Ancak hakkındaki ilk davalardan biri, zorla bu eve getirdiği bir rakibinden zorla yazılım şifreleri almasına ilişkin...

‘ANNESİ EVİ BOŞALTTI’

Bir komşusu “Sık sık gelir giderdi annesini görmek için” diyor. Çiftlik Bank olayları gündeme gelince bu ev satılmış ve anne de başka bir yere taşınmış. Komşuları Aydın’ın annesinin nereye taşındığını bilmiyor.

HER ŞEYİ BU EVDE PLANLADI

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir kenar mahallede bulunan evin sokağı birbirine yaslanmış sıralı apartmanlardan müteşekkil. Mahalle dışarıdan göçle gelenler tarafından kurulmuş. Bodrum kattaki 80 metrekarelik evin kaldırıma bakan bir penceresi var. Güneş ışığını gören tek nokta da burası.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dün akşam İstanbul'a getirilen Mehmet Aydın, adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ'ndan yapılan açıklamada, "“Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir. Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın, adı geçen ülkede yakalanarak 03 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla iade edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Hürriyet