TÖZOK Başkanı koronavirüse yenildi

Nurullah Dal, dernek başkanı olarak İzmir’de deprem bölgesini ziyareti sırasında COVID-19 oldu.

Üç hafta önce hastaneye kaldırılan, 18 Aralık'ta da entübe olan Dal, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Nurullah Dal’ın ölümü ailesi ve yakınlarının yanı sıra özel okul dünyası ile eğitim camiasını da yasa boğdu.

1966 doğumlu Dal, Akasya Koleji’ni kuran dedesinin ardından yurtdışında yüksek lisans yaptıktan sonra 1995’te okulun başına geçti. 2012’ye kadar Akasya Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Dal, daha sonra öğrenci yurtları açtı.

NURULLAH DAL KİMDİR?

1966’da İstanbul Fındıkzade’de dünyaya geldi. 1976’da Vefa Erkek Lisesi’nde ortaokulu ve liseyi okudu. 1982’de Yıldız Teknik Üniversitesi’ne girdi. 1986’da Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi yaptı. N.Y. State Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşleme programlarından 1989’da mezun oldu. 1991’de elektronik alanında çalıştı. 1991–1993 yılları arasında Polonya’da şirket kurarak ithalat-ihracat sektöründe çeşitli Türk firmalarının temsilcisi olarak görev yaptı. 2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programında öğretim görevlisi olarak ‘Okul İşletmeciliği’ dersini verdi. 1995-2012 yılları arasında Akasya Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve halen Fono Koleji Yönetim Kurulu üyesi. 2012 yılından itibaren İstanbul’da Mydome ve Akdeniz markaları ile yükseköğrenim yurt işletmeciliği yapıyor. 2008’den itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi ve Meclis Üyesi. Nisan 2018 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi Başkanlığını yürütüyor. 2001-2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009-2013 tarihleri arasında derneğin genel sekreterliğine, 2013-2017 yılları arasında ise Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017’den itibaren Yönetim Kurulu Başkanı. Evli ve iki çocuk babası.