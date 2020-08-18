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  3. 18 Ağustos 2020 18:15

Trabzon Belediyesi'nde bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Hüseyin Türker, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Trabzon Belediyesi'nde bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Hüseyin Türker, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 haftadan beri Trabzon'daki Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi gören Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Hüseyin Türker, bugün hayatını kaybetti. Türker'in cenazesi Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu çok üzgün olduğunu belirterek, "Trabzon’a çok güzel hizmetleri olan, çalışma arkadaşımız, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanımız Hüseyin Türker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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