Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47) yönetimindeki 24 ER 404 plakalı özel otomobil, sabaha karşı 04.00 sıralarında Yomra’dan Trabzon’a gelirken Kaşüstü mevkiinde bir petrol istasyonu önünde aracının kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen 08 AB 550 plakalı yolcu otobüsüne çarparak bankete çıktı. Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 11 yaşındaki bir kız çocuğu olan Akduman’ın cenazesinin yapılacak tören sonrası İzmir’e gönderileceği öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzonun Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse çarptığı kazazda yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47), için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, eşi Nergiz ve kızı Çiçek'in (11) yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Osman Akyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Burak Yürüten ile polisler katıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2nci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akdumanın Türk bayrağına sarılı tabutu emniyet müdürlüğü binası önüne getirildi. Bu sırada kızı Çiçek, "Bu benim babam olamaz" diyerek ağladı, tabuta sarıldı. Acılı kızı annesi Nergiz ile İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik teselli etti. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, Emniyet Müdürü Ayhan Akdumanın özgeçmişi ile Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Törenin ardından Akdumanın cenazesi polis memurlarının omzunda cenaze aracına konuldu. Cenaze defnedilmek üzere İzmire gönderildi.

KAZA KAMERADA

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akdumam'ın yaşımını yitirdiği kaza petrol istasyonunun güvenlik kameralarına böyle yansıdı.