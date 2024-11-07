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Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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Trabzon Havalimanı, bugün saat 12.50-18.30 arasında yapılacak pist bakımı çalışması nedeni ile uçak trafiğine kapatıldı.

2020 yılında asfaltlanarak yenilenen Trabzon Havalimanı pisti 4 yılda 7. kez bakıma alınırken, bugün yapılacak çalışma nedeniyle saat 12.50 ile 18.30 saatleri arasındaki 4 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı. Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı, 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatılmıştı. Bu tarihlerin ardından havalimanı pistinde dönem dönem çalışma yapılırken, son olarak geçtiğimiz yıl 7. ve 12. aylarda pist bakıma alınarak havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

Trabzon Havalimanı, bugün saat 12.50-18.30 arasında yapılacak pist bakımı çalışması nedeni ile uçak trafiğine kapatıldı.

Etiketler Trabzon havalimanı Bakım uçuş trafiği
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