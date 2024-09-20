Trabzon'da eski iş ortağının kimliğiyle 1 yıl boyunca yeşil reçeteli ilaç aldı

Trabzon'da yaşayan tır şoförü Mustafa N., bilgisi dışında eski iş ortağının bir yıl boyunca devlet hastanesinden kendi adına yeşil reçeteli ilaç aldığını polisin eşini aramasıyla öğrendi. Gelen telefon sonrasında devlet hastanesinde görevli doktor ve eski ortağı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzon'da yaşayan tır şoförü Mustafa N. (39), yurt dışına gerçekleştirdiği sevkiyat esnasında eşinden gelen telefon ile neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre Mustafa N. yurt dışında bulunduğu esnada haberi olmadan adına uyuşturucu etkisi gösteren ilaç yazıldı.

1 yıl içerisinde her ay 2 kez yazılan yeşil reçeteli ilaçtan haberi olmayan N., polisin eşini aramasıyla olayın farkına vardı. Farklı bir olay nedeniyle ifadesine başvurulmak istenilen N.'ye yurt dışında olması nedeniyle ulaşamayan polis ekipleri eşini aradı.

Mustafa N.'nin yurt dışına sevkiyat götürdüğünü belirten eşi, polisin ‘2 gün önce hastaneden Mustafa N. adına ilaç yazılmış' sözlerine şaşırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eşinin telefonla arayarak durumu anlatmasından kısa bir süre sonra Trabzon'a gelen Mustafa N., soluğu reçetenin yazıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde aldı.

Reçetenin altında imzası bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Dr. A.E.S.'nin yanına giden Mustafa N., odaya girince eski iş ortağı İlker K. ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen Mustafa N., Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ilacı yazdığı iddiasıyla doktor A.E.S ve kimliğini kullandığı iddiasıyla da eski ortağı İlker K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 3 doktor ve hastane yetkilisi hakkında Trabzon Valiliği'nden soruşturma izni talep etti.

Valilik taleple ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazısında, bahse konu raporda imzası bulunan 2 doktor ve bir hastane yetkilisinin herhangi bir hata, kusur ya da ihmalleri bulunmadığından haklarında soruşturma izni vermedi.

Valilik, Dr. A.E.S'ye ise hastasını görmeden ilaç reçete ederek kusurlu olduğu, ancak hastaların lehine düşünülerek adlarına reçete edildiği kanaatine varıldığı ve bu fiilin haksız kazanç temini amacıyla yapıldığını gösterir bir kanıtın olmadığını ifade ederek, Dr. A.E.S'nin ifadesinde hasta girişlerini kendisi vermediğini beyan ettiği ve yapılan incelemede sorumluluğun kendisine ait olduğu, kendi kullanıcı şifresi ile hasta kaydı yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde kimlik doğrulaması zorunlu olduğunun belirtildiği yazıda, Dr. A.E.S. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

“BENİ GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR”

Doktorun yanına gittiğinde eski iş ortağı ile karşılaştığını söyleyen Mustafa N., şöyle konuştu:

"Benim haberim yoktu, yurt dışındaydım. Farklı bir olaydan ifadem vardı. Polis beni aramıştı. Daha sonra Türkiye'ye geldiğimde araştırdım. Öğrendim ki benim kimliğimi eski iş ortağım kullanmış. Fatih Devlet Hastanesi'nde bir doktor ile anlaşıp bana uyuşturucu tarzı ilaçlar yazmışlar. 1 yıl boyunca ilaç kullanabilir diye rapor çıkarmış. 1 yıl boyunca üzerime ilaç yazmışlar. İlaç yazılan tarihlerin birçoğunda da yurt dışındaydım. Polis eşimi aramış. Beni sorduğunda eşim yurt dışında olduğumu söylemiş.

Polis eşime 'Yalan konuşmayın, 2 gün önce ilaç yazdırmış' dedi. Ben daha sonra polislere ulaşınca 'Evet biz de sistemden baktık yurt dışındaymış ama senin kimliğini biri kullanıyor' dedi. Buraya geldiğinde 'İşlem yapmamız gerekiyor' dediler. Daha sonra geldiğimde doktorun yanına gittim. ‘Beni tanır mısınız' diye sorduğumda ‘Tanımam' dedi. Doktorun yanına gittiğim esnada eski iş ortağım da doktorun odasındaydı. Beni görünce şok oldular."

“ALINAN HER REÇETEDE ESKİ İŞ ORTAĞIMIN ADI VE SOYADI VAR”

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden N., “Savcılığın Valilikten doktorun yargılanabilmesi için izin alması lazım. O izin çıktı, doktor yargılanacak. Davanın açılmasını bekliyoruz. Her ay iki kutu 300 mg ilaç yazılmış. Eski iş ortağım ile ilgili de suç duyurusunda bulundum. Emniyet onunla ilgili işlem de yaptı. Yargıyı yanıltacak şekilde ifadeler vermiş. İlacı bir kez aldığını söylemiş. Ama alınan her reçetede onun adı soyadı var. Doktor halen daha görevde. Biraz araştırma yaptığımda doktorun daha önce bu tarz hastalarla sorunlar yaşadığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

İHA