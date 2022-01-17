Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Pınarbaşı Mahallesi Emirgan mevkisinde 3 katlı evin ikinci katında, akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını söndürdü.

Ekipler, ilk belirlemelere göre evde dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 72 yaşındaki B.K. isimli kadının cansız bedenini dışarı çıkardı.

B.K'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.