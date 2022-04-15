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Trabzon'da heyelan korkusu: 8 ev tahliye edildi

Trabzon'da heyelan korkusu: 8 ev tahliye edildi

Trabzon’un Araklı ilçesinde AFAD ve belediye görevlileri tarafından yapılan incelemelerde heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi.

Çamlıktepe Mahallesi'nde karların ani erimesi ve sağanak, irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Heyelanların olduğu yamaçlarda çatlaklar oluşurken, kayalar da yerinden oynadı. Kayaların yamaçtan yuvarlanabileceğini öngören mahalleli durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ve belediye görevlileri yapılan incelemelerde, mahallede kaya düşmesi ve heyelan riski bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 8 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yakınlarına giden yöre halkı yamaçta riskli görülen kayaların temizlenmesinin ardından evlerine geri dönecek.

Mahalle muhtarı Yusuf Kuloğlu, arazilerinin zemininde çatlaklar oluştuğunu belirterek “Zeminde çatlaklar oluşuyordu. Birçok yerde de taş düşmeleri oluyordu. Genelde yollara taşlar düşüyordu. Biz de keşfe çıktık. Kar ve yağmur yağmasından dolayı toprak baya yumuşamıştı. Bahçelerimizde çatlaklar oluşmuştu. Evlerin yukarısında bulunan kayaların, yerinden oynadığını gördük. Yetkililere haber verdik. Onlar da geldiler ve evleri tedbir amaçlı boşalttılar. Yerinden oynayan kayaları temizleyecekler" dedi.

Etiketler trabzon tahliye risk
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