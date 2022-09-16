Trabzon'da merak konusu olan savaş uçaklarının sırrı çözüldü

Trabzon Havalimanı'na inen yabancı savaş uçaklarının yakıt ikmali nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı.

Dün sabah saatlerinde Trabzon'da havalimanına inen 3 yabancı savaş jeti merak konusu oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan jetlerle ilgili çok geçmeden beklenen açıklama geldi.

Uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu belirtildi.

İtalya'dan Türkmenistan'a giderken yakıt ikmali için Trabzon'a inen çift kabinli savaş jetlerindeki pilotların 3'ünün İtalyan, 3'ünün de Türkmen olduğu ifade edildi.