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Trabzon'da merak konusu olan savaş uçaklarının sırrı çözüldü

Trabzon'da merak konusu olan savaş uçaklarının sırrı çözüldü

Trabzon Havalimanı'na inen yabancı savaş uçaklarının yakıt ikmali nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı.

Dün sabah saatlerinde Trabzon'da havalimanına inen 3 yabancı savaş jeti merak konusu oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan jetlerle ilgili çok geçmeden beklenen açıklama geldi.

Uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu belirtildi.

İtalya'dan Türkmenistan'a giderken yakıt ikmali için Trabzon'a inen çift kabinli savaş jetlerindeki pilotların 3'ünün İtalyan, 3'ünün de Türkmen olduğu ifade edildi.

Trabzon'da savaş uçağı hareketliliğiTrabzon'da savaş uçağı hareketliliğiGüncel

 

Etiketler trabzon savaş uçağı
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