Trabzon'da merak konusu olan savaş uçaklarının sırrı çözüldü
Trabzon Havalimanı'na inen yabancı savaş uçaklarının yakıt ikmali nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı.
Dün sabah saatlerinde Trabzon'da havalimanına inen 3 yabancı savaş jeti merak konusu oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan jetlerle ilgili çok geçmeden beklenen açıklama geldi.
Uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu belirtildi.
İtalya'dan Türkmenistan'a giderken yakıt ikmali için Trabzon'a inen çift kabinli savaş jetlerindeki pilotların 3'ünün İtalyan, 3'ünün de Türkmen olduğu ifade edildi.
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