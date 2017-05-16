Trabzon'da teröristlerle çatışma çıktı: 1 asker şehit

Trabzon'un Maçka İlçesi kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKKlı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Olay bugün Karaağaç Yaylası mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevinde bulunan jandarma bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker yaralandı. Yaralanan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada "Maçka ilçemiz kırsalında tek kişilik temas sağlandı. Bir uzman çavuşumuz hafif şekilde yaralandı" demişti..

Yerel basının aktardığına göre çatışma bölgesine çok sayıda jandarma komando timi sevk edildi.

Bölgede yoğun şekilde sis olduğu bildiriliyor.