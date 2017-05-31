Trafik canavarına verdiğimiz kurban sayısı ürküttü

Türkiye'de 2006-2016 yılları arasında 1 milyon 520 bin 484'ü ölümlü ve yaralanmalı olmak üzere yaklaşık 12 milyon 300 bin trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda günde ortalama 13 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2006 ile 2016 yılları arasında yaklaşık 12 milyon 300 bin trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 1 milyon 520 bin 484'ünde ölüm ve yaralanma yaşandı. Kazalarda, 51 bin 869 kişi yaşamını yitirirken, 2 milyon 627 bin 755 kişi de yaralandı.

Ülkede 2016'da ise 186 bin 999'u ölümlü ve yaralanmalı olmak üzere yaklaşık 1 milyon 400 bin kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 bin 300 kişi yaşamını yitirirken, 303 bin 812 kişi yaralandı.

Bu istatistik verilerine göre, ülkemizde 11 yılda meydana trafik kazalarında günde ortalama 13 kişi hayatını kaybetti.

Kazalarda yüzde 89 sürücüler hatalı

Türkiye'de 2008 ile 2015 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarının istatistik verilerinde yapılan araştırmada, kazaların yüzde 89,53'ünün sürücü hatasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

"Saatte 158 kişi hayatını kaybediyor"

Trafik güvenliği ve ulaşım konusunda yaklaşık 35 yıldır akademik çalışmalar yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafik kazalarının önlenmesi için ilkokuldan başlayarak gerekli eğitimin verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada ortalama her 3 dakikada 1 çocuk olmak üzere saatte 158 kişi, bir yılda da yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Bu kazaların tüm dünyadaki yıllık sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolardır." bilgisini verdi.