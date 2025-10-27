Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı
Geçen hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen trafik cezalarının artırılmasını öngeren kanun teklifi askıya alındı.
Trafik cezalarının artırılmasını öngören düzenlemeleri içeren Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geçtiğimiz hafta TBMM'de ele alınması bekleniyordu.
NTV'nin aktardığına göre, yasa tasarısı askıya alındı. Düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
İŞTE YENİ TRAFİK CEZALARI
Tasarıda yer alan düzenlemelerin bir bölümü şöyleydi:
HIZ İHLALİ
Yerleşim yeri içerisinde hız sınırını aşanlar için:
-
6–10 km/s aşanlara: 2.000 TL
-
11–15 km/s aşanlara: 4.000 TL
-
16–25 km/s aşanlara: 8.000 TL
-
26–35 km/s aşanlara: 12.000 TL
-
36–45 km/s aşanlara: 20.000 TL
-
46–55 km/s aşanlara: 25.000 TL
-
56–65 km/s aşanlara: 28.000 TL
-
65 km/s’ten fazla aşanlara: 30.000 TL
Yerleşim yeri dışında hız sınırını aşanlar için:
-
11–15 km/s aşanlara: 2.000 TL
-
16–25 km/s aşanlara: 4.000 TL
-
26–35 km/s aşanlara: 8.000 TL
-
36–45 km/s aşanlara: 12.000 TL
-
46–55 km/s aşanlara: 20.000 TL
-
56–65 km/s aşanlara: 25.000 TL
-
65 km/s’ten fazla aşanlara: 30.000 TL
Ayrıca:
-
7. maddeyi ihlal edenlerin ehliyeti 30 gün alınır.
-
8. maddeyi ihlal edenlerin ehliyeti 60 gün alınır.
- 9. maddeyi ihlal edenlerin ehliyeti 90 gün alınır.
KIRMIZI IŞIK İHLALİ
-
ihlal: 5.000 TL
-
ihlal: 10.000 TL
-
ihlal: 20.000 TL
-
ihlal: 30.000 TL
-
ihlal: 50.000 TL
-
ve dahası: 80.000 TL
Ayrıca:
-
3 defa ihlal edenlerin ehliyeti 30 gün alınır.
-
4 defa ihlal edenlerin ehliyeti 60 gün alınır.
-
6 defa ihlal edenlerin ehliyeti 90 gün alınır.
-
6 defa ihlal edenlerin ehliyeti tamamen iptal edilir.
EMNİYET KEMERİ KULLANMAMA
-
Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL
-
Kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 30 gün süreyle ehliyete el konulur.
AMBULANSA YOL VERMEME
-
İlk ihlal: 46.000 TL + Ehliyete 30 gün el konulur, ayrıca trafikten men edilir.
-
1 yıl içinde tekrar edilirse: Ehliyet iptali.
-
Geçiş üstünlüğü olan diğer araçlara yol vermemek: 15.000 TL
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA
-
ihlal: 25.000 TL
-
ihlal: 50.000 TL
-
ihlal: 150.000 TL
SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANIMI
-
ihlal: 5.000 TL
-
ihlal: 9.000 TL
-
ve dahası: 20.000 TL
Ayrıca, 3. ve sonrası için ehliyete 30 gün el konulur.
SALDIRI AMAÇLI ARAÇTAN İNME VE KONVOY YAPMA
-
Saldırı amaçlı araçtan inme: 180.000 TL
-
Ehliyete 60 gün el konulur, araç 60 gün trafikten men edilir.
ARDI ARDINA ŞERİT DEĞİŞTİRME VE TERS YÖNDE ARAÇ KULLANMA
-
Ceza tutarı: 99.000 TL
SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMA
-
Sürücü belgesi olmadan araç kullanma: 40.000 TL
-
Sürücü belgesi alındığı veya iptal edildiği halde araç kullanma: 200.000 TL
Yeni cezaların 31 Aralık 2025’ten sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
