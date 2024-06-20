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Trafik durma noktasına geldi: Tatilciler Bodrum'u terk ediyor

Trafik durma noktasına geldi: Tatilciler Bodrum'u terk ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde tatilcilerin dönüş hareketliliği başladı. Özellikle Gümbet-Yokuşbaşı istikametine doğru yola çıkan tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı.

TATİLCİLER AYRILMAYA BAŞLADI

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin 6'ncı gününde ise tatilcilerin bir kısmı, son günlerde yaşanacak trafik yoğunluğuna takılmamak için kentten ayrılmaya başladı.

 TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametine trafikte yoğunluk oluşturdu. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, Güvercinlik-Milas istikametinde de araç yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, son 12 saatte kentten 20 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri, trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

Trafik durma noktasına geldi: Tatilciler Bodrum'u terk ediyor - Resim : 1

Etiketler Bodrum trafik terk
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