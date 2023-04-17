Trafik İşaretleri Anlamları ve Trafik Levhaları Anlamları

Trafikteki araç sayısı, her an artıyor. Bu nedenle kazaların, karışıklığın ve trafiğin sıkışıklığının önüne geçmek için gerekli uyarıların yapılması ve sürücülerin düzenli bir biçimde hareket etmesi gerekir.

Trafik işaretleri, bu konuda oldukça önemlidir. Her sürücünün ve yayanın trafik işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi, olası kazaların önüne geçilmesini kolaylaştıracaktır. Trafik işaretleri anlamları sürücüler için olduğu kadar yayalar için de önemli bir konudur.

Trafik İşaretleri Nelerdir?

Trafik işaretleri, yolların güvenli ve düzenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için genellikle yol kenarlarına yerleştirilen işaretlerdir. Trafik işaretleri, araç sürücülerinin ve yayaların uyarılması veya trafik kurallarını takip etmeleri amacıyla dikdörtgen, yuvarlak veya üçgen gibi farklı şekillerde levhalar üzerinde bulunur.

Trafik işaret levhaları olarak da adlandırılan bu işaretler, sürücülerin olası kazalardan korunmasını sağlar. Trafik akışının güvenli ve düzenli bir biçimde işlemesini sağlayan trafik işaretlerinin her biri farklı anlama gelir.

Trafik İşaretleri Kaça Ayrılır?

Farklı şekil ve renklere sahip olan işaretlerin her biri farklı anlamlara gelir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce altı farklı kategoriye ayrılan trafik işareti levhaları ve anlamları şöyle sıralanabilir:

Tehlike Uyarı İşaretleri

Tehlike uyarı işaretleri, trafik işaretler levhaları arasında önemli bir yere sahiptir. Sürücüleri yol üzerindeki tehlikelere karşı uyaran bu işaretler, sürücülerin güvenliği açısından son derece önemlidir. Tehlike uyarı işaretleri genellikle üçgen levhalarda bulunur. Üçgen trafik levhaları ve anlamları konusunda bilgi edinmek için tehlike uyarı işaretlerine bakmanız gerekir.

52 tane tehlike uyarı işareti bulunur. Bu uyarı işaretleri arasında sürücülerin en sık karşılaştığı işaretler; sağa viraj, sola viraj, kasisli yol, yaya geçidi ve okul geçidi gibi işaretlerdir.

Trafik Tanzim İşaretleri

Trafikteki düzeni ve güvenliği sağlamak için kullanılan trafik tanzim işaretleri, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla kullanılan levhalardır. Trafik tanzim işaretleri, genel olarak sürücüler arasında iletişimi sağlamak amacıyla kullanılır.

Toplam 69 tane trafik tanzim işaretleri, trafik akışını yönlendirmek veya düzenlemek için kullanılan işaretlerden oluşur. Mavi trafik levhaları ve anlamları konusunda bilgi edinmek isteyen sürücüler, trafik tanzim işaretleri ile karşılaşır. Trafik tanzim işaretleri arasında sürücülerin yaygın olarak karşılaştığı tabelalar; yol ver, dur, girişi olmayan yol ve hız sınırı işaretleridir.

Bilgi İşaretleri

Bilgi işaretleri, trafik levhaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yol ve çevresindeki yerleşim yerleri hakkında bilgi veren trafik levhalarıdır. Bilgi işaretleri, sürücülerin yanlış yöne girmelerinin önüne geçer.

Kare trafik levhaları ve anlamları da bilgi işaretleri grubunda yer alır. Toplam 112 adet bilgi işareti bulunur. Genellikle şehirlerarası yollarda karşılaştığımız bu levhalar; il sınırı, meskun mahal ve şerit düzenleme levhaları gibi işaretleri kapsar.

Durma ve Park Etme İşaretleri

Durma ve park etme levhalarının amacı, trafik akışını sağlamak ve yanlış park uygulamalarının önüne geçmektir. Özellikle şehir içinde bulunan bu levhalar, trafiği düzenlemek açısından son derece yararlıdır.

Bu işaretler arasında en sık karşılaştığımız işaretler; park etmek yasaktır, duraklamak ve park etmek yasaktır gibi işaretlerdir.

Yatay İşaretleme

Yatay işaretleme, levhalarda değil zemin işaretleri şeklinde görülen yatay işaretleme sembollerini kapsar. Yollarda bulunan bu işaretler sürücülere yol, araç ve şeritlerle ilgili bilgiler verir. Yaya geçidi, bisiklet yolu ve şerit çizgileri bu kategoride değerlendirilebilir.

Yeni Standart Trafik İşaretleri

Trafik levhaları grubuna eklenen son işaretlerin içinde bulunduğu gruptur. Sürücüleri ve yayaları olası bir tehlikeye karşı uyarmak için kullanılan yeni standart trafik işaretleri içerisinde trafik sıkışıklığı, tramvay durağı ve trafik elektronik denetleme gibi levhalar yer alır.

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