Trafik magandaları şimdi yandı! Artık hapis cezası verilecek

TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi ile birlikte trafikte yaşanan tartışma sırasında aracından inerek başka bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. 372 milletvekili oy kullandı. 274 milletvekili kabul oyu, 77 milletvekili red oyu kullandı.

Beş yıla kadar hapis cezası

Artık trafikte yaşanan tartışmalar sırasında aracından inerek bir başka aracı durduran, hareket etmesini engelleyen hapis ceza alacak.

Düzenlemeye göre, hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halinde iken durduran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.