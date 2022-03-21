Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran zanlı hakkında 7 farklı suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Olay, 5 Mart'ta Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.Ö., iddiaya göre otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi.

Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı. Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Ö.Ö., aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve otomobilin sürücüsüne saldırdı.

Otomobilin içinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Ö.Ö., aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla çeken diğer sürücülerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Ö.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Ö.Ö., hakkında, 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'silahlı tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'ulaşım aracının alıkonulması' suçlarından 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ifadesine yer verilen Ö.Ö., olay günü çocuğunun hasta olduğunu, eve gitmek için acele ettiğini, trafik sıkışıklığını hafifletmek için kontrollü bir şekilde başka sürücüler gibi kırmızı ışıkta geçtiğini ve o sırada kendisine hakaret edildiğini öne sürdü.

İddianame, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.