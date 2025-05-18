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Trafikte ''oh be'' dedirtecek düzenleme: Cezası 180 bin TL'ye çıkıyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni düzenlemeyle asker uğurlama, düğün v.b. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen sürücülere uygulanacak cezaları açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sosyal medyada, Ankara'da 'ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' ile ilgili bir paylaşım yapıldığını ifade etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçların tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplamda 49 bin 810 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca U.G., B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir. 3 araç trafikten menedilerek otoparka çekilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni düzenlemeyle asker uğurlama, düğün v.b. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen sürücülere uygulanacak cezaları açıkladı.

YENİ KANUN TASARISI

Bakan Yerlikaya ayrıca konuyla ilgili yeni kanun tasarısını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk. Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin TL para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten menedilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir." 

DHA

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Etiketler trafik cezası yol kapatma düzenleme
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