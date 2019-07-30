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  3. 30 Temmuz 2019 11:44

Trafikte terör estiren baklavacılar hakim karşısında ! İşte ilk ifadeleri

İstanbul Pendik'te içerisinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel hakim karşısına çıktı. 20'şer yıl hapis cezası istenen Sel kardeşler pişman ve üzgün olduklarını söyledi.

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İstanbul Pendik’te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlandı.

Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi.

Zanlılar "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20’şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Olay 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu. NTV WhatsApp hattına gelen görüntülerin yayınlanmasıyla iki zanlı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

 

 

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