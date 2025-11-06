  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Trafikte yeni düzenleme: 33 bin adet hız levhası kaldırıldı!

Trafikte yeni düzenleme: 33 bin adet hız levhası kaldırıldı

Trafikte yeni düzenleme: 33 bin adet hız levhası kaldırıldı
Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar toplam 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. ‘Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık’ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ‘trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır’ ilkesini yürüteceklerini vurguladı.

"20 bin 55’i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık"

Karayollarında devam eden çalışmalar hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, trafik işaret levhalarının az ama öz olması gerektiğin belirterek, "Birinci öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos tarihinde tamamladık ve 992 adet yaya geçidini tamamen kaldırdık. Ayrıca 392 adet meskun mahali daraltırken 842’sini ise kaldırdık. Hız levhalarını 348 adet kurpta ve 928 adet kavşakta kaldırdık. 427 adet kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 adet bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık. 1058 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdık, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası ekledik. 138 adet refüj aralığını kapattık. Bu çalışmalarda 11 bin 258’ hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdık. Halihazırda devam eden çalışmaları 31 Aralık’ta tamamlayacağız. Birinci öncelikli yollar ile birlikte bugüne kadar yaptığımız çalışmalar kapsamında 20 bin 55’i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık" açıklamalarında bulundu.

İHA

text-ad
Etiketler hız tabelası trafik tabelası tabela abdulkadir uraloğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! 60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti
''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti