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  3. 20 Ağustos 2020 19:46

Trafikte ''yolu açın'' kavgası! Polis memuru dehşet saçtı

Hatay’da, hafif hasarlı trafik kazası sonrası galericilerin yolu açın tepkisi üzerine sinirlenen polis memuru 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı.

Trafikte ''yolu açın'' kavgası! Polis memuru dehşet saçtı
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Olay, merkez ilçe Antakya’nın Kavaslı Altgeçidi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olan bir polis memurunun karıştığı trafik kazasında, yol üzerinde işletmeleri bulunan galericiler, kazazedelere ‘yolu açın artık’ tepkisi gösterdi. Galericilerle kaza yapan polis memuru arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

POLİS MEMURU SİLAHINA DAVRANDI
Kavga sırasında sinirlenen polis memuru silahına davrandı. Önce yere birkaç el ateş eden polis memuru, iddiaya göre kurşunların sekmesi sonucu galerici M.Ş. ve M.Y.’yi vurdu. Karnından yaralanan M.Ş. ile ayağından yaralanan M.Y. olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralı M.Ş.’nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası kaza yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi. İsmine ulaşılamayan polis memurunun ise gözaltına alındığı öğrenildi. 

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