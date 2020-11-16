  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Kasım 2020 21:03

Traktör ve otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Uşak’ta, traktör ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Traktör ve otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
A+ A-

Kaza, Uşak ‘ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Altınkaya (73) kontrolündeki traktör ile Gökhan Çınar kontrolündeki otomobil, yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Mehmet Altınkaya Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobildeki Gökhan Çınar, Yasin Akpınar ve bir çocuğu Banaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR
Otomobildeki yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken traktör sürücüsü Altınkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

otoyol , savaş , savaş alanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM