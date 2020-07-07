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  3. 07 Temmuz 2020 22:19

Tramvayda korku dolu anlar! Yolcular tahliye edildi

Rami'de bulunan Topçular Durağı'nda, Sultançiftliği'ne doğru giden tramvayda dumanlar yükselince, yolcular acil olarak duraktan tahliye edildi.

Tramvayda korku dolu anlar! Yolcular tahliye edildi
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Rami'de bulunan Topçular Durağı'nda, Sultançiftliği'ne doğru giden tramvaydan dumanlar çıktı. Durakta yolcular indirilerek tahliye edildi. Tramvay seferlerinde bir süre aksamalar yaşandı.

Topçular Durağı'nda saat 18.40'ta Sultançiftliği yönünde giden tramvaydan dumanların çıktığını fark eden görevliler yolcuları vagonlardan indirerek tahliye etti.

Ekiplerin çalışmasıyla dumanların klimadan kaynaklandığı belirlendi. Arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

 

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