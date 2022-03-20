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Tramvayda yolcudan yer isteyen köpek sosyal medyayı salladı

İstanbul'da soğuktan üşüyen sokak köpeği, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına gitti. Yolcudan yer isteyip koltuğa oturan köpeğin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada Onur Emirtekin’in çektiği sokak köpeğinin tramvayda gezinmesi gündem oldu. Sokakta üşüyen sevimli köpek görüntülerde önce tramvayın içerisinde dolaşıyor. Daha sonra yolcuların yanına gelerek dolaşan sevimli köpek bir yolcudan yer istercesine yanına geliyor. Yolcunun ise yer isteyen köpeğe yerini vermesi renkli görüntüler oluşturdu. Sokak köpeğinin yolcu koltuğuna oturup camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı köpeğin daha önce de vatandaşlar tarafından tramvayda uyuyarak yolculuk ettiği görüntülenmişti.

 

İHA

Etiketler tramvay köpek
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