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  3. 01 Haziran 2020 16:43

Tren ile TIR çarpıştı: 1 ölü!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, yük treni ile TIR'ın çarpışması sonucu TIR şoförü hayatını kaybetti.

Tren ile TIR çarpıştı: 1 ölü!
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Kaza, öğle saatlerinde Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine doğru giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Yunus Boran yönetimindeki 27 AAF 879 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Yunus Boran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Boran'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

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