Tren kazası soruşturması genişletildi

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili yeni bir gelişme var.

Üç TCDD görevlisinin tutuklandığı soruşturmanın genişletileceği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihmal iddialarıyla ilgili bürokratları da soruşturmaya dahil etti.

Gar müdür yardımcısı dahil 3 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Bürokratlarla ilgili ihmal suçunun tespit edilmesi durumuda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenecek.

FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK

Ayrıca FETÖ üyeliği şüpheleri de araştırılıyor. Herhangi bir örgüt bağlantısının tespit edilmesi halinde doğrudan gözaltı tedbirinin uygulanması gündeme gelecek.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle hareket memuru, makasçı ve kontrolör tutuklanmıştu.