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  3. 13 Aralık 2018 13:56

Tren kazasıyla ilgili canlı yayında şok ifadeler

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, istasyon mevkiinde bir kılavuz trenle kafa kafaya çarpışması sonrası uzmanlar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ankara'daki tren faciasından ilk görüntüler Ankara'daki tren faciasından ilk görüntüler

Ankara'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Afet Uzmanı Kubilay Kaptan, "Daha önce kılavuz trenle ana hat treninin çarpıştığını görmemiştim açıkçası. Çünkü o kadar olamayacak bir durum ki... İnsanı ilk başta hem üzüyor hem hayrete düşürüyor. Bir hatta bir tren şehir içi ya da dışı işliyorsa orada kılavuz trenin işi yoktur. Kılavuz trenin görevi hatta bir sorun olup olmadığını kontrol etmektir. Ana hattaki tren sefere çıkmadan raylarda bir sorun var mı ya da sinyalizasyon sistemi doğru çalışıyor mu diye bakıp işi bittikten sonra hattan çekilir" dedi.

ORADA NE İŞİ VARDI? SİNYALİZASYON SIKINTISI MI YAŞANDI?

Kılavuz treninin ana seferler başladıktan sonra hatta kesinlikle bulunmaması gerektiğini belirten Kaptan, sinyalizasyon sıkıntısı yaşanmış olabileceğini ifade etti.

Kılavuz tren hatta bulunurken asıl trenin yola çıkmasının anlaşır bir durum olmadığını belirten Kaptan, "Ya sinyalizasyon sıkıntısı var ya da zaten sinyalizasyon çalışmaları devam ederken, yani sinyalizasyon çalışmıyorken telsizle iletişim gerektiği kadar kurulamamıştır. Her iki tren de birbirinden habersiz bir şekilde yola çıkmıştır" diye konuştu.

Ankara'daki tren faciasıyla ilgili vahim iddiaAnkara'daki tren faciasıyla ilgili vahim iddia

'AKLIMA BAŞKA ŞEYLER GELİYOR'

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Ilıcalı, Yüksek Hızlı Tren hattında alınan güvenlik önemleri ve teknik donanım dikkate alındığında böyle bir kazanın yaşanmasının imkansız olduğunu söyledi.

Ilıcalı, 'Değil kılavuz tren, raylara taş düşse bu taşı bile algılayabilecek sistemlerle donatılmış bir hattan bahsediyoruz. En yüksek güvenlik sistemlerine sahip... Sinyalizasyon probleminin olmaması gerekiyor. Böyle bir olay olması imkansız. Burada bir anormallik, çok özel bir durum olduğu açıktır. Bu nedenle durumu teknik olarak size değerlendiremiyorum. Akla gelecek tüm risk önlemleri oluşturulmuş bir yüksek hızlı tren hattımız var. Aklıma başka şeyler geliyor' dedi.

14 senede 5 büyük tren kazası14 senede 5 büyük tren kazası

 

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