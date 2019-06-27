Tren raylarında büyük panik !

Sivas'ta, kontrolden çıkarak tren yolunda kalan otomobile, güzergahtaki raybüsün çarpması son anda önlendi.

Murat K. yönetimindeki .. .. .. plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkıp tel örgüleri yıkarak tren yoluna savruldu. Otomobilin raylarda kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak TCDD yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Sivas-Divriği seferini yapan raybüsün kaza yerine geldiğinin görülmesi üzerine panik yaşandı.

POLİS DÜDÜK VE SİREN ÇALDI, VATANDAŞ GÖMLEĞİNİ SALLADI

Raybüsün rayların üzerindeki otomobile doğru geldiğini gören polis ekipleri, ekip aracından siren çalarken trafik polisi ise raylarda düdük çalarak makinisti uyarmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kardeşi olduğu öğrenilen kişi ise üzerindeki beyaz gömleğini çıkartarak sallayıp makinistin dikkatini çekmeye çalıştı.

Raybüsün makinisti, kazayı görerek otomobile yaklaşık 100 metre kala aracı durdurdu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Murat K, otomobilden çıktı. Tren hattındaki otomobil ise raybüsten inen yolcular ve bölgeye gelen vatandaşların yardımıyla tren yolundan çıkarıldı.