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TRT, 100'üncü yıl etkinliklerini erteledi

TRT, 100'üncü yıl etkinliklerini erteledi
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TRT'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, Hamas-İsrail çatışması nedeniyle ertelendi.

TRT'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi. 

TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi" ifadesine yer verildi.

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.

AA

Etiketler trt cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlik filistin gazze
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