TRT'nin başarılı sunucusu pilot oldu

TRT Haber ekranlarında Fazla Mesai ve Emek İster adlı programlarını sunan sunucu-muhabir Ahmet Yamaç, yaklaşık 20 ay süren havayolu pilotluğu eğitiminin tamamlayarak “Havayolu Nakliye Pilot Lisansı” almaya hak kazandı.

2000 yılında TGRT Haber Merkezi’ne girerek medya sektörünü ilk adımını atan Ahmet Yamaç, kariyer planlamasında önemli bir değişikliğe gitti.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Uzun yıllar Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevini yürüttükten sonra TRT Haber ekranlarında Fazla Mesai ve Emek İster adlı programlarının sunuculuğunu üstlenen Yamaç, çocukluk hayalini gerçekleştirerek pilot oldu.

2019 yılında Macaristan’da eğitimlere başlayan Yamaç, sonrasında Türkiye’ye dönerek Gece Uçuşu Yetkisi, Aletli Uçuş Yetkisi, Ticari Pilot Lisansı ve Çok Motor eğitimlerini Adana’daki Davut Uçuş Okulu’nda aldı.



Yaklaşık 20 ay süren eğitiminin ardından geçtiğimiz günlerde SHGM kontrol uçuşunu da başarıyla tamamlayan Yamaç, “Havayolu Nakliye Pilot Lisansı”nı alarak 3 sırmalı apoletlerini taktı.

"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"

Yamaç, güzel sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“İstikbal Göklerdedir” diyerek çıktığım yolda 20 aylık yoğun bir çalışmanın ardından, 3 sırmalı brövelerimi de takmak kısmet oldu. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimle.”

Aynı zamanda Orhangazi Havacılık ve Eğitim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yamaç’ın önümüzdeki dönemde hem televizyonculuk hem de havacılık tecrübelerini birlikte kullanacağı projeler hazırlayacağı öğrenildi.