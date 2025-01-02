TRT'nin harcamaları rekor kırdı: En çok tanıtım ve konuklara

Sayıştay raporuna göre, TRT'nin harcamaları yüzde 90.9 oranında arttı. Toplam harcamalar 14 milyar 242 milyon TL'yi aştı.

TRT’nin TBMM’ye sunulan 2023 yılı Sayıştay denetim raporu; kurumun geçen yıl yaptığı harcamaların bir önceki yıla göre arttığını gösterdi. İktidar “kamuda tasarruf” gibi söylemler kullanırken, TRT’nin harcamaları Sayıştay raporuna göre bir yılda yüzde 90.9 oranında arttı. Toplam harcamalar 14 milyar 242 milyon 781 bin TL’yi buldu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın aktardığına göre, raporda toplam giderler içerisinde 7 milyar 787 milyon 61 bin TL’nin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri için ödendiği kaydedildi. Kurum dışı kiralanan program giderleri için 108 milyon 121 bin TL harcandığı belirtilirken, 16 milyon 562 bin TL’nin kurum dışı kişilerin yolluk giderlerine verildiği, 100 milyon 900 bin TL’nin de kurum dışına yaptırılan temizlik işlerine harcandığı aktarıldı. Kurumun tanıtım, reklam ve konuk ağırlama gibi giderler için 370 milyon 268 bin TL harcaması da dikkat çekti. Öte yandan, harcanan bütçenin 295 milyon 259 bin TL’si kira giderlerine, 12 milyon 172 bin TL’si ise görüntü, dekor, kostüm, makyaj, aksesuar ve benzeri giderlere verildi.

Cumhuriyet