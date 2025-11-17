''TRT'ye çıkacağım'' demişti CHP'li milletvekili dediğini böyle yaptı

"Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım" diyen CHP'li milletvekili Umut Akdoğan TRT binasının önünde kurduğu "stüdyo" ile TRT'ye çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından, "Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım" paylaşımı yapmıştı.

TRT ekranlarında CHP'li milletvekillerine yer verilmediğini belirten CHP Milletvekili Akdoğan, bina önünde kurduğu stüdyoda açıklamalarda bulundu. Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir stüdyo kuruyoruz çünkü içerideki stüdyolarda bize yer verilmiyor. Biz de masamız, sandalyemiz ile birlikte burada bir stüdyo kurduk. Buraya 86 milyon para veriyoruz ama 86 milyonun sesi değil bir kişinin sesi çıkartılıyor.

TRT bizim için artık isyan noktasıdır. Tahammül edecek yerimiz yok. Hafta içi TBMM'de konuşacağım, diğer stüdyolarına gideceğim. Ben bugün TRT'nin içine pekala girebilirdim ben milletvekiliyim. Sadece tek derdim, buradaki emekçi arkadaşlarla karşı karşıya gelmemek. Çünkü ben buraya gireceğim, arkadaşlar beni soksalar bir dert sokmasalar bir dert. Bizim çalışanlar ile derdimiz yok, derdimiz TRT'yi yönetenlerle."

'Bir CHP milletvekili TRT'ye çıkamaz mı?' sorusunu soran Akdoğan, "Şunu diyen yok. Bir CHP milletvekili TRT'ye çıkamaz mı? Ben buraya fişi söküp geri takmaya geldim. Tabir yerindeyse televizyonun üzerine vurmaya geldim. Bizim neslimiz TRT ile büyüdü, bizden önceki nesiller TRT ile büyüdü. Resmen babamızın evinde dedemize küfrediliyor. TRT bizim kurumumuz ise açıkça söylüyorum babamızın evinde dedemize küfrettirmeyiz. Burası 86 milyonun evidir. TRT'ye çağrım şu: Siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa" ifadelerini kullandı.

10 Kasım günü stüdyoda halay çekildiğini aktaran Akdoğan, "Gazinin ölüm günü stüdyoda halay çektiren TRT benim için yok hükmünde. TRT'ye çıkacağım dediğim dakikalarda Alişan'la Hayata Gülümse programı var. Ben hayata gülümseyemiyorum. Ben 86 milyonun vatandaşın hayata gülümsemesini istiyorum" tepkisinde bulundu.

TRT Haber'de AKP'lileri çok yer almasına değinen Akdoğan, "Kanalı kuran, parayı veren millet ama yalanı duyan da millet. Bu yalan da şöyle bir şey var; ya aynı cümleleri farklı kişiler söylüyor ya da aynı cümleleri aynı kişiler söylüyor. TRT Haber'de bir program başlamış ve tam 42 hafta sürmüş. 22 haftası AKP'li siyasetçiler çıkmış. Kalan 20 hafta da diğer partilere mi bölüştürüldü? Hayır efendim. 42 haftanın 22 haftası AKP'liler çıkmış diğer haftalarda da AKP'ye yakın sendikacılar, akademisyenler çıkmış. insaf, merhamet!" dedi.