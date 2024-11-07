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Trump geldi, piyasalar allak bullak oldu: Altın hariç her şey yükseldi

Trump geldi, piyasalar allak bullak oldu: Altın hariç her şey yükseldi
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ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto paralar, dolar ve hisse senetleri yükselirken, altın fiyatları resmen çakıldı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle piyasaların daha net bir yön kazanacağına dair iyimser bir hava oluştu.

Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.

Wall Street endeksleri Çarşamba gününü yükselişle tamamladı. S&P 500 yüzde 2,53, Nasdaq 100 yüzde 2,74 artıda kapandı.

Borsa İstanbul ise günü yüzde 2.83 değer kazanarak 8.862 puandan tamamladı.

Bitcoin'in fiyatı 76 bin 400 doları aşarak rekor tazelemesinin ardından yüzde 9,6 yükselişle 76 bin 102 dolardan kapanırken, şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 74 bin 410 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise sert bir şekilde geri çekildi. Dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660,75 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni günde de düşüş eğilimini sürdürüyor.

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler Fed'e çevrilirken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Döviz kurları

Güne 34,18 TL'den başlayan Dolar 34,24 TL'den,

36,74 TL'den başlayan Euro 36,95 TL'den,

44,11 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,34 TL'den,

22,15 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,29 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 34,19 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,75 lira olmuştu.

Değerli metaller

Güne 2 bin 660 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 664 Dolar'dan,

2 bin 924 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 934 TL'den,

4 bin 972 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 956 TL'den,

20 bin 948 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 401 TL'den,

34,30 TL'den başlayan Gümüş 34,25 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne Bitcoin 75 bin 608 Dolar'dan başlayan Bitcoin 74 bin 922 Dolar'dan,

2 bin 717 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 823 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 75,06 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,14 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

Haber3.com

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